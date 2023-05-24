وقع الجناح الدولي بوكايو ساكا عقدا جديدا طويل الأمد مع فريقه أرسنال، معتبرا أن فريق شمال لندن هو «المكان المناسب لقطع الخطوة التالية».



ولعب ساكا دورا رئيسا في منافسة أرسنال على لقب الدوري الذي ضمنه مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، مسجلا 14 هدفا و11 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم.



وكان ساكا (21 عاما) انضم إلى صفوف «المدفعجية» بعمر الثامنة وخاض جميع مبارياته في الدوري المحلي بآخر موسمين.



وأشارت الصحف المحلية، إلى أن أرسنال مدد عقد لاعبه حتى 2027.



وقال صاحب الـ 26 مباراة دولية «أنا سعيد للبقاء هنا لأنني مقتنع بتحقيق إنجازات كبيرة»، وتابع «يتعلق الأمر بتحقيق أهدافي الشخصية. لدي كل الأشخاص المناسبين بجانبي، على غرار العائلة، ثم زملائي والجهاز الفني في ملعب التمارين».



وقال اللاعب، المولود في لندن والذي استهل مشواره مع أرسنال في 2018، ان النادي يسير في الاتجاه الصحيح، رغم إهداره لقب «البريمييرليغ» في الأمتار الأخيرة هذا الموسم وفرصة التتويج للمرة الأولى منذ 2004.



وللمفارقة، بقي أرسنال متربعا على صدارة الدوري 248 يوما، قبل أن يتعرض لسلسلة من النتائج السلبية في آخر شهرين أنزلته عن عرشه لمصلحة سيتي المتوج 5 مرات في آخر 6 مواسم.



ورغم ذلك، سيخوض أرسنال دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2017 «الوقت في مصلحتنا. تشكيلتنا شابة ونحن متعطشون، وكثيرون لم يحرزوا الألقاب من بيننا».