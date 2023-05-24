

قال مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بالعنصرية «عفّى عليه الزمن»، بعد أن تعرض المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للإساءة من قبل جماهير فالنسيا.



وتعرض المهاجم البالغ من العمر 22 عاما لإساءات عنصرية في ملعب ميستايا الأحد في الدوري الإسباني، حيث ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 3 مشجعين ضالعين في هذه الاعمال أمس.



كما قام الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتشيا بتنشيط بروتوكول العنصرية بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة مع المشجعين، واشار بيده الى شخص رآه يسيء معاملته.



يتضمن بروتوكول الاتحاد الدولي المكون من 3 خطوات إيقاف المباراة مؤقتا حتى يتم إصدار إعلان بالملعب يطالب فيه بوقف الانتهاكات العنصرية، وهو ما حدث في ميستايا.



الخطوة الثانية، بعد أي إساءة أخرى، هي إخراج اللاعبين مؤقتا من الملعب والخطوة الثالثة، إذا استمرت الهتافات العنصرية، هي ايقاف المباراة وإعطاء الخصم 3 نقاط.



وعلق أنشيلوتي للصحافيين: «البروتوكول عفى عليه الزمن». وأضاف: «كان لابد من تطبيق البروتوكول عندما وصلت حافلة الفريق إلى الاستاد لان الشتائم بدأت هناك».



وتابع: «قبل ساعتين من المباراة، لم تكن حالة منفردة ـ قال شخص من فالنسيا إنها كانت - بالتأكيد، لم يكن هناك 46 ألف شخص ولكن لم يكن واحدا أو اثنين».



وظهرت مقاطع فيديو، الاثنين، لجماهير فالنسيا وهم يهتفون «فينيسيوس أنت قرد»، عند وصول ريال مدريد إلى ميستايا.



وتابع أنشيلوتي: «البروتوكول يجب أن يبدأ هناك». وأردف:«اذا بدأ البروتوكول في الدقيقة 70، فلقد ارتكبت خطأ. يجب أن يبدأ قبل ساعتين من المباراة، ثم خلال المباراة. لقد عفى عليه الزمن، نعم».