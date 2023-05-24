محمد راتب



بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبدعم وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية دعم منتجات المزارعين والمنتجين الكويتيين. وشدد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب مشاري الفارس، على أن الاتحاد لن يسمح بابتزاز المواطنين المزارعين والمنتجين، وسيدعم منتجاتهم بكل قوة وإمكانية، مؤكدا ان التضامن الحكومي والتعاون مع وزارة الشؤون وهيئة الزراعة والجهات ذات الصلة هو حجر الأساس في هذا العمل. وأكد الفارس أن الأمن الغذائي للمواطن الكويتي «خط أحمر»، وأن الاتحاد سيمارس دوره بكل حزم في هذا السياق، عبر مهرجانات التسوق التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع المزارعين والمنتجين الكويتيين. وأوضح الفارس أن اتحاد الجمعيات التعاونية يسهم بتنظيم عدد 6 مهرجانات للنوير لبيع منتجاتهم المحلية، مشيرا الى أن مهرجانات النوير ستتم بالجمعيات التعاونية ، موجها من جانبه تحية شكر وتقدير لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية على دعمهم لإخوانهم المواطنين. ويمثل إعلان الفارس خطوة مهمة على طريق تصحيح أوضاع الشراء من المزارع الكويتي، بهدف دعم المنتج الكويتي وزيادة التنافسية في السوق، مما يساعد على استفادة المستهلكين من تخفيض الأسعار وزيادة جودة المنتجات الزراعية المقدمة من خلال الجمعيات، موضحا ان الاتحاد مع وزارة الشؤون بصدد عمل المزيد من الخطوات الإصلاحية لدعم هذا القطاع المهم.