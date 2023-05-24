تخصيص أراضٍ جديدة لدعم مشاريع السكن العمودي ودعوة لاستغلال المساحات المحيطة بها

عاطف رمضان



تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق أبورقبة العتيبي، بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي وعدد من قياديي المؤسسة، المشاريع الإسكانية القائمة والتي يجري تنفيذها في مدينة جابر الأحمد من فرص استثمارية وخدمات عامة، إضافة إلى الاطلاع على مشروع السكن العمودي وجهوزية الشقق السكنية التي سلمت لوزارة الصحة خلال جائحة كورونا، وذلك لتسليمها للمواطنين بعد إجراء أعمال الصيانة لها.



وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي إن الوزير العتيبي أكد خلال اجتماعه مع قياديي المؤسسة وفريق عمل المشاريع والمقاولين على هامش جولته في المدينة على أهمية العمل لتسريع آلية توزيع القسائم السكنية ضمن المشاريع التي انتهت المؤسسة من تخطيطها وتصميمها، وذلك بناء على توجيهات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بهدف توفير الرعاية السكنية لأصحاب الطلبات وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين. وأشارت إلى أن وزير الإسكان تحدث عن أهمية العمل لطرح المزيد من المشاريع الاستثمارية التي تحقق عوائد مجزية ومتنامية تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسة، وتخلق فرصا استثمارية ووظيفية للشباب الكويتي، وتجذب الاستثمارات والتنافس المحمود بين القطاع المصرفي والشركات الخاصة والمطورين العقاريين، مشيدا بالجهود المبذولة حاليا ضمن الفرص الاستثمارية التي يجري تنفيذها في مدينة جابر الأحمد ونسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، والتي ستسهم في رفع مستوى وجودة الخدمات لسكان المدينة والمناطق المحيطة بها. وأضافت: أوعز الوزير العتيبي نحو الإسراع في توزيع عدد 60 شقة سكنية جاهزة في المدينة ضمن السكن العمودي، حيث من المقرر البدء في استدعاء المواطنين الراغبين في التخصيص اليوم الأربعاء وتسليمها الأربعاء 31 الجاري.



وكشفت عن توجيه وزير الإسكان لمدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي بتشكيل لجنة لتطوير العمارات السكنية وتوفير الخدمات المتكاملة والعمل على تفادي جميع الملاحظات السابقة، وتطوير اتحاد الملاك والاستفادة من المساحات القريبة والواسعة أمام وجانب السكن العمودي لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين وتوفير كل احتياجات الأسرة الكويتية والخصوصية الكاملة لهم، والعمل على توفير مزيد من الخدمات التي تزيد من الإقبال على هذا النوع من المشاريع.



ولفتت إلى أن وفد المؤسسة اطلع على موقع الفرص الاستثمارية J3 وJ2 الواقعة في المدينة والذي يشهد تقدما في تنفيذ الأعمال الفعلية، مبينة أن المشروع J3 يتضمن مجمعا تجاريا على أرض مساحتها 100 ألف م2 تقريبا، إضافة إلى 21 عمارة سكنية تحتوي على 204 شقق سكنية بأحجام مختلفة بنظام التأجير عن طريق مستثمر المشروع، إضافة إلى مشروع الفلل المتلاصقة والحديقة والمواقف العامة وغيرها من مكوناته.



وزادت: اطلع الوفد كذلك على آخر تطورات مشروع الفرصة الاستثمارية J2 والذي يجري تنفيذه دون أي أعباء مالية على المؤسسة، ويحتوي على مركز تجاري يتكون من مساحات مكتبية ومعارض وصالة متعددة الأغراض بالإضافة إلى مقاهٍ.