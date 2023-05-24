

علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الإدارة العامة للجمارك بدأت تشديدا أمنيا على السيارات المستوردة إلى الكويت، عبر الربط الآلي بين «الجمارك» و«الإنتربول»، والذي يستهدف التحقق من عدم وجود أي قيود أمنية على السيارات المستوردة.



في هذا الصدد، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سامي الكندري، تعليمات جمركية تحت رقم 20/2023 في شأن الربط الجمركي الآلي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، جاء فيها «بناء على التنسيق المسبق مع المختصين بوزارة الداخلية، وسعيا من الإدارة العامة للجمارك لتوظيف أنظمة الحوسبة الرقمية والربط الآلي مع مختلف الجهات الدولية والحكومية لتحقيق الفائدة في رفع مستوى الأمن وتسهيل وتسريع العمليات الجمركية، فقد تقرر تفعيل الربط الإلكتروني مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وذلك عن طريق نظم المعلومات بوزارة الداخلية للتحقق من عدم وجود أي قيود أمنية على جميع المركبات المستوردة إلى الكويت».



ويقوم النظام الجمركي الآلي التابع للإدارة العامة للجمارك بعملية التحقق من وجود قيود أمنية على المركبات من عدمه بشكل آلي قبل عملية التوثيق الجمركي، وذلك عند القيام بإجراءات التسجيل لدى مراقبة التدقيق والتوثيق الجمركي، وفي حال تبين وجود قيد أمني على المركبة سيقوم النظام بإشعار إدارة البحث والتحري الجمركي بالقيد للتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم مع عدم السماح بإتمام إنهاء الإجراءات الجمركية وحجز المركبة لحين رد إدارة البحث والتحري الجمركي بشأنها.