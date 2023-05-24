أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية تكريم الحائز على وسام المعلوماتية والفائزين بجائزة المعلوماتية في الدورة الـ22 لعام 2022 في حفل سنوي تقيمه الجائزة اليوم الاربعاء في قصر بيان العامر، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقالت رئيس مجلس أمناء جائزة المعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي الصباح في تصريح صحافي ان رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد للجائزة تعد تاج فخر واعتزاز ودافع عمل وإنجاز لرفع قواعد مجتمع المعرفة والرقمية وصولا إلى تشييد صرح المجتمع الإنساني المتطور الذي يواكب تدفق الفكر المعلوماتي وعطاءاته المتجددة.



وتقدمت الشيخة عايدة بالشكر الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على رعايته لأنشطة الجائزة وفعالياتها، مقدرة استضافة قصر بيان العامر لهذا الحفل الذي يدل على عناية القيادة الحكيمة بالمجتمع المدني وإنجازاته المجتمعية في أحدث مسار تطويري يتمثل في التحول الرقمي واستخدام التقنيات والابتكار فيها.



وأوضحت أن الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم تؤكد صحة رؤية الجائزة التي اتخذت من الرقمية طريقا إلى التنمية المستدامة والتطوير المستمر، وأهمية مشروعها في ترقية المجتمعات، لتلامس آفاق أحدث النظريات العلمية في المجال المعلوماتي.



واضافت ان الجائزة ستتشرف بتقديم درع تذكارية لصاحب السمو الأمير، عرفانا وتقديرا لتكرم سموه برعاية الجائزة وحفلها السنوي، مبينة ان الحفل سيشهد تكريم الحائز على وسام المعلوماتية د.فينتون جي سيرف رائد الإنترنت الذي حظي بالوسام في الدورة الثانية والعشرين لعام 2022 تقديرا لدوره الكبير في الإسهام بتطوير بروتوكول التحكم بنقل البيانات (بروتوكول الإنترنت).



وأشارت إلى أنه سيكرم في الحفل أيضا أربعة فائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الـ22 منهم جهة حكومية من قطر وهي النيابة العامة لتميزها في التحول الرقمي في المجال القضائي وجهة خاصة من تونس وهي شركة «سمارت ماد» لتميزها في التحول الرقمي في المجال الطبي، ومن الكويت حيث فاز كل من شركة «دار القبس للصحافة والطباعة والنشر» لتميزها في التحول الرقمي في المجال الإعلامي وفيصل عبدالرحمن الشايجي لتميزه بالمسيرة المهنية الرقمية بما يتعلق بأنظمة السجل المدني للدولة.