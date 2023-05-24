بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء الركن م. متقاعد محمد بوعركي مع مستشار وزير الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق أول طيار مارتن سامبسون أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بمجال الأمن السيبراني.



وأكد بوعركي خلال استقبال المسؤول البريطاني والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، على عمق العلاقات الكويتية ـ البريطانية الراسخة في كل المجالات والمستويات، والتي تعكس الروابط التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين.



وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الأمن السيبراني، وذلك لتمكين أفراد المجتمع من استخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن.



هذا، وتم خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.