قال الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان إن المكتب يحرص على تخليد أسماء وبطولات شهداء الكويت الأبرار في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق تم طرح الدفعة السادسة من الطوابع البريدية الخاصة بالمكتب والتي تحمل صور وأسماء 100 من شهداء العمليات الحربية والذين يبلغ عددهم 919 شهيدا قاموا بتقديم أرواحهم فداء للوطن لتبقى هذه البطولات خالدة في أذهان أبناء المجتمع.



وثمن العوفان التعاون القائم بين مكتب الشهيد ووزارة المواصلات ما يعد دليلا على مدى تعاون الجهات الحكومية من وزارات وهيئات مع المكتب في تحقيق رسالته في تخليد ذكرى الشهداء ورعاية ذويهم رعاية متميزة.