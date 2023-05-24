زكت الجمعية العمومية للجمعية الكويتية لحماية البيئة، المرشحين السبعة لأعضاء مجلس الإدارة، واعتمدت التقريرين المالي والإداري لعام 2022 في اجتماعها العادي الـ 46، وعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول لتوزيع المناصب والمهام، معتمدا د.وجدان العقاب رئيسا وم.عبدالأمير الجزاف نائبا للرئيس، وجنان بهزاد أمينا عاما، ومحمود تيفوني أمينا للصندوق، وعضوية م.عبدالعزيز المهنا وخالد الكعبي ود.محمد خدادة. وقالت د.وجدان العقاب في تصريح لها إن الجمعية عقدت اجتماعها السنوي العادي برئاستها، وبحضور المرشحين السبعة لعضوية مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون، وممثل عن مكتب الراي لتدقيق الحسابات.



وأضافت العقاب: تمت مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع وهي تقرير مجلس الإدارة السنوي الـ 46 لعام 2022 واعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع تقرير مراقب الحسابات، ومشروع الميزانية التقديرية المقبلة لعام 2023، وفتح باب المقترحات والآراء من قبل الأعضاء، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، فضلا عن تزكية أعضاء مجلس الإدارة لسبعة مقاعد شاغرة المتوافقة مع المادة 22 من النظام الأساسي للجمعية.



وبينت أن الجمعية شهدت حضور أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا، وبما يتوافر لهم من حقوق، على تفعيل أدوارهم، وظهر ذلك من خلال سلاسة الاجتماع الذي تميز بالشفافية في طرح البنود من خلال التصويت العددي المعلن على كل منها على حدة، وانتهى إلى تزكية المرشحين السبعة، مشيدة بحرص أعضاء الجمعية على الحضور والمناقشة في أجواء ودية تعكس الحس الوطني المتميز والذي يدفع باتجاه تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم قيم العمل البيئي التطوعي. وأثنت على قيادات وزارة الشؤون ومسؤولي إدارة الجمعيات الأهلية التي شكلت لجنة متخصصة من كوادرها للإشراف على سير العملية الانتخابية وإدارة الجمعية العمومية، مشيدة بجهود مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالإنابة عبدالعزيز العجمي ومراقب إدارة الجمعيات الأهلية بالإنابة عاصم الفيلكاوي ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية الباحث القانوني سعد الصاهود وهادي العجمي والقانونية بدور بوناشي وعايشة البعيجان على جهودهم المتميزة في التعاون مع الجمعية للخروج بالجمعية العمومية بهذا المظهر المشرف.



ووجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الى الإسهام في مسيرة الجمعية البرامجية بما لديهم من خبرات تراكمية في كل مجالات العمل البيئي التطوعي، معلنة أن أبواب الجمعية مفتوحة أمامهم.