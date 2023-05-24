

حقق فريق «تويوتا جازو للسباقات» المركز الأول في رالي البرتغال الذي أقيم مؤخرا ضمن بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، إذ يعد هذا الفوز الرابع للفريق من أصل 5 جولات من بطولة الموسم الحالي. ويأتي هذا الإنجاز بقيادة السائق كالي روفانبيرا على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هابيرد» التي تحمل الرقم 69، ليعزز من صدارة الفريق بفارق 17 نقطة، لاسيما مع فوز بطلي العالم كالي روفانبيرا ويوني هالتونن أيضا بمرحلة «باور» الأخيرة Power Stage.



وبهذه النتيجة، يكون فريق «تويوتا جازو للسباقات» قد حقق فوزه في رالي البرتغال للعام الثاني على التوالي وكرر حصد الحد الأقصى من النقاط التي حصل عليها في نفس الرالي قبل عام واحد. كما تجدر الإشارة إلى أنها المرة الرابعة على التوالي التي يفوز فيها الفريق في البرتغال.



وحقق روفانبيرا نتيجته الاستثنائية بفضل الأداء المميز الذي قدمه خلال اليوم الافتتاحي للرالي، إذ جاء في المركز الثاني خلال المراحل التي كان الطريق فيها مفروشا بالحصى، ومن ثم تمكن من التقدم بفارق 10.8 ثوان مع نهاية اليوم، بينما أتاحت له سرعته الهائلة صباح اليوم الثاني من توسيع الفارق إلى أكثر من 50 ثانية. ومع نهاية اليوم الثالث من الرالي، واصل الفريق نجاحه من خلال تحقيقه فوزا آخر في مرحلة «باور» الأخيرة، مسجلا أسرع زمن بفارق 0.717 جزء من الثانية، ليحسم الفوز بالرالي بفارق 54.7 ثانية.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس فريق «تويوتا جازو للسباقات أكيو تويودا: «تهانينا لكل من كالي ويوني بمناسبة تحقيقهما أول فوز لهما هذا العام. بدا واضحا كيف استمتع كالي بالقيادة في هذا العام، تماما كما في العام الماضي. ومن المؤكد أن هذا الفوز يمثل طريقة رائعة للاحتفال بعيد الأم، وسيمكنه من التألق أيضا في قيادة مركبته على حلبة إبيسو اليابانية خلال مشاركته الأسبوع المقبل في فورمولا دريفت اليابان، حيث سيستعرض مهاراته في القيادة مجددا أمام معجبيه في اليابان. وفي الأسبوعين اللذين يسبقان الرالي المقبل في سردينيا، سينطلق كالي على متن مركبة تويوتا GR كورولا في فوكوشيما باليابان، وسيتولى السائق ياري ماتي قيادة هذه المركبة في سباق فوجي 24 ساعة على حلبة فوجي سبيدواي. ويسعدني أن يواصل الفريق الاستمتاع بوقته في السباقات مع تويوتا حول العالم وليس فقط خلال أسابيع الرالي. ومع دخولنا المراحل المتوسطة من موسم بطولة العالم للراليات، سنواصل الاستمتاع بهذه الرياضية من خلال قيادة مركبات تويوتا والسعي إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة».



ومن المقرر انطلاق الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات 2023 في رالي إيطاليا سردينيا، الذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل.