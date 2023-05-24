

استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان مجلس إدارة اتحاد التنس الجديد برئاسة علي حيات ونائب الرئيس عبدالرضا الغريب وأمين الصندوق فؤاد المشاري وأمين السر فالح العتيبي وأمين السر المساعد عبدالصمد العريان ومحمد العازمي عضو مجلس الإدارة.



وبحسب بيان لاتحاد التنس، تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من النقاط والأهداف التي يتم من خلالها تذليل كل العقبات التي تواجه المجلس الجديد وتقديم كل التسهيلات وأوجه الدعم والتعاون من أجل النهوض باللعبة والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح البيدان خلال اللقاء، أنه سيتم التعامل مع جميع الاتحادات والأندية بمسطرة واحدة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، مؤكدا أن الهيئة ستقوم بتكريم الاتحادات التي تحقق بطولات تسجل باسم الكويت ليكون ذلك بمنزلة دافع للجميع من أجل مزيد من العمل والعطاء للارتقاء بالرياضة الكويتية بشكل عام.