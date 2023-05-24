هادي العنزي



جدد الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الساحل تعاقده مع لاعب الفريق الأول البرازيلي ليوناردو دا سيلفا للموسم المقبل، فيما أنهى ارتباطه مع رباعي المحترفين في الفريق الأول البرازيلي جيوفاني سيلفا، والعماني حمد الحبسي، والتونسي حمزة بن عبدة، والفرنسي من أصل جزائري طارق عجون.



ويتوقع أن يبدأ جهاز الكرة بالساحل برئاسة د.أحمد عجب البحث عن عدد من المحترفين لاختيار الأفضل من بينهم للتوقيع معه، تحضيرا للموسم المقبل، الذي ينطلق 24 أغسطس المقبل، حيث يشارك الساحل في دوري الدرجة الأولى، ويأمل في عودة سريعة إلى مصاف فرق الدوري الممتاز، بقيادة المدرب الوطني محمد العزب، الذي تم التعاقد معه مؤخرا خلفا للمدرب محمد دهيليس الذي قاد «أبناء أبو حليفة» لثلاثة مواسم متتالية.