

جددت الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز الثقة برئيس مجلس الإدارة فهد الصولة وأعادت انتخابه رئيسا للاتحاد للدورة المقبلة الممتدة حتى العام 2027، فيما انتخبت سعود الملا نائبا للرئيس، وعبداللطيف مراد أمينا للسر، وناصر الهلفي أمينا للصندوق. وكانت الجمعية العمومية للاتحاد قد عقدت اجتماعا عاديا أمس الأول في مقر الاتحاد بحضور 9 أعضاء، 7 منهم يمثلون الأندية، وهم: عبدالله العتيبي (خيطان)، خالد الشريدة (النصر)، خالد الجارالله (الجهراء)، ديين الديين (الكويت)، حسن أبوالحسن (القادسية)، يوسف بوسكندر (كاظمة)، مشاري الحمد (التضامن)، سعود الملا (عضو طبيعي)، وعبداللطيف مراد (عضو طبيعي). وانتخبت الجمعية محمد الديحاني لمنصب أمين الصندوق المساعد، وعبدالعزيز الهنيدي لمنصب عضو مجلس الإدارة.

واعتمد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد التقريرين الإداري والمالي، ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة، فيما أبدى نادي القادسية تحفظه عليها، في حين وافق الحضور على تفويض مجلس الإدارة في تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته. من جانب آخر، تقدم فهد الصولة بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وعلى تعاونهم وعلى ثقتهم الغالية التي تحمل مجلس الإدارة مسؤولية كبيرة في قيادة الاتحاد وفي تطوير اللعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد ماض في خطته في إعداد منتخبات للمراحل السنية لتكون قاعدة أساسية للعبة الجمباز للشباب والفتيات، ومشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل مساعيه لنشر رياضة الباركور في البلاد بعد أن لاقت تفاعلا كبيرا من عشاق هذه الرياضة.