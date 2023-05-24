

يعقوب العوضي



ضمت إدارة نادي القادسية المدرب الوطني حسين حبيب للجهاز الفني لفريق كرة اليد الأول خلفا للمدرب السابق الصربي بوزو، والذي حقق وصافة الترتيب الدوري الممتاز والمركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد. وبدأ حبيب مشواره التدريبي كمساعد مدرب في العربي، ثم خاض أولى تجاربه كمدرب للفريق الأول مع «الأخضر» في 2014.



هذا، وشكر حبيب إدارة القادسية على ثقتهم فيه، مشيرا إلى أنه سيسعى ليكون عند حسن الظن، كما أشاد بإدارة ناديه السابق الصليبخات وجميع من سانده في مشواره التدريبي.



وفي إطار متصل، تعاقدت إدارة كاظمة مع المحترف التونسي وحارس مرمى منتخب تونس ياسين بالقايد لتدعيم صفوف الفريق الذي يخوض منافسات البطولة الآسيوية للأندية الأبطال المقررة في أصفهان بإيران 1 يونيو المقبل.