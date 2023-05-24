

اعترف مدرب نيوكاسل إيدي هاو بأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لم يكن ضمن خطط الفريق عند بداية الموسم.



وضمـــن «الماكبايــس» المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد تعادله سلبيا أمام ضيفه ليستر سيتي في المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود الفريق للمشاركة في المسابقة الأوروبية للمرة الأولى منذ 2003.



وقال هاو في تصريح لشبكة «سكاي سبورتس»: «توقعاتنا في هذا الشأن لم تكن بالطبع التواجد في المراكز الأربعة الأولى (المشاركة في الأبطال)، أعتقد أنه يجب علينا دائما أن نتحلى بالأمل والإيمان، يجب عليك الحلم لكن لم نشعر أننا مستعدون لذلك».



وعزز نيوكاسل موقعه في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، فيما رفع ليستر سيتي رصيده الى 31 نقطة بالمركز الثامن عشر وبقي في دائرة الهبوط إلى الدرجة الأولى «التشامبيونشيب».



وتقام اليوم مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 32، حيث يحل مان سيتي ضيفا على برايتون، في مباراة تهم أصحاب الضيافة الساعين لتأمين تواجدهم في «اليوروبا ليغ» الموسم المقبل.



إيطاليا



عبر مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري عن انزعاجه بعد العقوبة الجديدة المفروضة على فريقه، بحسم 10 نقاط من رصيده بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع، وأمل في أن «تنتهي هذه القصة».



وقال أليغري بعد خسارة يوفنتوس أمام إمبولي 1-4 في ختام منافسات المرحلة 36 من الدوري الإيطالي لشبكة «دازون» للبث التدفقي: «فليقرروا أين يجب أن يكون يوفنتوس وليعلمونا. هو عذاب، عدم احترام لأولئك الذين يعملون ولكل من اللاعبين والمدربين. إنه أمر لا يصدق. هذا يكفي». وبات فريق «السيدة العجوز» مهددا بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع برصيد 59 نقطة.



وواصل روما نزيف النقاط بتعادله أمام ساليرنيتانا 2-2، ليصبح رصيده 60 نقطة في المركز السادس.



كأس إيطاليا



يدافع إنتر عن لقب كأس إيطاليا عندما يلاقي اليوم على الملعب الأولمبي في روما، فيورنتينا الصائم عن التتويج منذ أكثر من عقدين من الزمن.



«النيراتزوري» المتوج بلقب الكأس السوبر في يناير على حساب جاره ميلان (3-0)، أحرز لقب النسخة الماضية من الكأس على حساب غريمه يوفنتوس 4-2 بعد التمديد، رافعا رصيده إلى 8 ألقاب، مقابل 14 ليوفنتوس و9 لروما.



وستكون المباراة صراع مفتوح بين فريقين وصلا إلى نهائيات البطولات القارية، حيث سيلعب إنتر أمام مان سيتي في نهائي دوري الأبطال، وفيورنتينا أمام وست هام الإنجليزي في نهائي «كونفرنس ليغ».



إسبانيا



يستضيـف ملعــــب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو ضمن المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني.



ريال مدريد يدخل المباراة بعدما فقد لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة، وواصل النادي الملكي نتائجه المحبطة بالخسارة أمام فالنسيا بهدف نظيف في الجولة الماضية، ليتوقف رصيده عند 71 نقطة يحتل بها المركز الثالث في ترتيب «الليغا».



ويلعب اليوم كذلك إلتشي مع إشبيلية، وفياريال مع قادش، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس مع خيتافي.