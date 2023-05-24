خسر الأمير هاري، الابن الأصغر لملك بريطانيا تشالز الثالث، محاولة للطعن قانونيا في قرار الحكومة البريطانية بعدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة أثناء وجوده في المملكة المتحدة.



وبحسب صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، تم تجريد هاري من حماية الشرطة الممنوحة عادة لأفراد العائلة المالكة بعد أن تنحى هو وزوجته الأميركية ميغان ماركل، عن أدوارهما الرسمية في عام 2020 للانتقال إلى الولايات المتحدة.



وقضت المحكمة العليا في لندن، التي وافقت العام الماضي على أنه ينبغي السماح لهاري بالطعن في قرار أصلي بإنهاء الحماية أمس، بأنه لا يمكنه أيضا طلب مراجعة قضائية منفصلة بشأن رفض السماح له بدفع تكاليف ضباط الشرطة المتخصصين بنفسه.