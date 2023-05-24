عبدالحميد الخطيب



عبرت الفنانة ليلي عبدالله عن سعادتها باختيار دار مجوهرات عالمية شهيرة لها كوجه عربي من الوجوه المؤثرة العربية لحضور مهرجان «كان» السينمائي الدولي، وقالت: لأنها التجربة الأولى لي لحضور «كان»، أحببت ان تكون مميزة، ويلامسها انطباع عربي يجسد هيبة وقوة ‏المرأة، لذا حرصت على اختيار فستان من براند فرنسي عريق مثل «جيفنشي» ليمثل بلد المهرجان، وبرز الفستان بإحساس عربي أنثوي تاريخي، حاملا رموزا مستلهمة من حضارات عربية وشخصيات نسائية عظيمة.



وفي السياق نفسه، أكدت ليلى في تصريح صحافي سعادتها الغامرة بلقاء النجم الأميركي روبرت دي نيرو، وأوضحت: حرصت على ان أشاهد احدث أعمال «الأسطورة» دي نيرو الذي حمل عنوان «قتلة زهرة القمر» للمخرج مارتن سكورسيزي، ومشاركة ليوناردو دي كابيرو، وكان العمل تحفة فنية سينمائية ترصد عذابات الهنود الحمر الأصليين إبان اكتشاف النفط في مناطقهم في الولايات المتحدة الأميركية بالقرن الماضي، وخلال حفل عرض الفيلم تشرفت بلقاء هذا النجم العالمي الذي كان نموذجا رفيعا للدعم والمساعدة للشباب، حيث الابتسامة الحاضرة والتفاعل مع الجميع بروح عالية وتفاؤل لا يملكه إلا الكبار، وستظل تلك اللحظات خالدة في ذاكرتي، كاشفة من جانب آخر أنها تقرأ حالياً عدداً من النصوص للموسم الدرامي الجديد.