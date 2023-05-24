دمشق - هدى العبود



خرج المخرج السوري محمد عبدالعزيز عن صمته، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها الفنانة كاريس بشار، والتي زعمت من خلالها أنه «شوه» مسلسل «النار بالنار» وغير اتجاهه، واصفة تصرفه بـ«بقلة أمانة».



وهاجم عبدالعزيز الفنانة كاريس، دون أن يذكر اسمها بطريقة مباشرة، مشيرا إلى أن قلة الأمانة تكمن في «النميمة والنكران وتغيير الحقائق»، كما شدد على أن هذه النماذج لا ينفع معها سوى نشر بعض الحقائق.



وكتب عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «قلة الأمانة تكمن في الجحود والنكران والنميمة والوصولية، قلة الأمانة تكمن في الغيرة المجانية من زملائها وقلب الحقائق»، ووجه تهديدا لها بنشر حقائق تبين كلاما «مخجلا» لها بحق زملاء وصناع تعاونت معهم، وأكمل: «لذا مع مثل هذه النماذج العدائية لا ينفع سوى نشر الحقائق بالصوت والصورة قريبا، والتي ستطال محتواها آراء مخجلة للأسف بحق الكثير من زملاء العمل التي عملت تحت إدارتهم طوال سنوات، ولزملائها وزميلاتها في آخر عمل».



واختتم عبدالعزيز منشوره مؤكدا أن هذه الحقائق تضم أيضا كلاما لبشار عن كاتب العمل رامي كوسا، الذي لو سمعه لكسب ضدها عشرات الدعاوى والقضايا بتهمة الذم والقدح.



وكانت الفنانة كاريس بشار قد شنت هجوما حادا على مخرج «النار بالنار» محمد عبدالعزيز، حيث حملته مسؤولية الانتقادات التي تعرض لها المسلسل، وقالت خلال إطلالة إعلامية لها إن الرسالة التي أراد فريق عمل المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان، إيصالها لم تصل كما يجب، لافتة إلى أن ذلك عائد إلى التعديلات (من حذف وإضافة) التي جرت على المشاهد.



وأكدت أنها لم تكن على علم بما يجري من تعديلات على مشاهد المسلسل، مضيفة: «هذا يعني قلة أمانة من الشخص الذي كان يحذف والذي كان يعدل ومن كان يرمي مشاهد ولقطات على المونتاج»، مشيرة إلى أن الكاتب رامي كوسا انسحب من العمل قبيل الانتهاء من تصويره، إثر خلافه مع المخرج محمد عبدالعزيز، مؤكدة أنه بذل جهدا كبيرا وكان متعاونا منذ بدء التصوير حتى انسحابه عند الحلقة الـ 24.