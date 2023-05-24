أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عن مجموعة الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه والتي تزداد أهميتها والاحتياج إليها خلال موسم السفر والعطلات، حيث دائما ما يزود «بيتك» عملاءه بمزايا وخدمات مبتكرة تتناسب مع أنماط حياتهم المختلفة وتتيح للعملاء خصومات وخيارات متنوعة تضمن أفضل تجربة مصرفية ممكنة.



البطاقات المصرفية: ويوفر «بيتك» تشكيلة متنوعة من بطاقات الائتمان والخصم ومسبقة الدفع التي تقدم للعملاء الراحة وتحد من اعتمادهم على النقود لمزيد من الأمان، كما أن بطاقات «بيتك» تمكن حامليها من الاستمتاع بقائمة من المزايا والخصومات الاستثنائية وإمكانية دخول صالات كبار الزوار وغيرها الكثير.



ومن أبرز البطاقات التي طرحها «بيتك» مؤخرا بطاقة ماستركارد وورلد إيليت، وبطاقة فيزا انفينيت الائتمانية المعدنية، وبطاقة فيزا SIGNATURE وبطاقة التيسير الماسية، كما اطلق بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية، التي تتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بعملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوق عبر الإنترنت، وتساعد في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الدفع المباشر بعملات أجنبية مختلفة بدون احتساب رسوم صرف العملات، ما يمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة وآمنة لحمل أموال السفر، وتتوافر البطاقة بـ 6 عملات رئيسية: الدولار، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والليرة التركية.



صناديق الأمانات: كما يوفر «بيتك» صناديق أمانات تحقق راحة البال، إذ تحظى بالمراقبة والأمن بصفة دائمة، وتأتي الصناديق بـ 3 أحجام أساسية: الصغير والمتوسط والكبير «يختلف سعر الإيجار على حسب الحجم» ويمكن للعميل أن يستأجر هذه الصناديق لفترات قصيرة أو طويلة، لحماية المقتنيات الثمينة والشخصية، خاصة أثناء السفر وفي كل الأوقات.



شراء العملات الأجنبية: ويقوم «بيتك» ببيع وشراء العملات الأجنبية من وإلى العملاء حسب رغبتهم واحتياجاتهم لنحو 26 عملة عالمية تتضمن أغلب العملات الأساسية والأكثر تداولا على مستوى العالم وبأسعار مناسبة، حيث أطلق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، الخدمة الرقمية الجديدة والفريدة من نوعها «الأسعار المباشرة للعملات Live FX Pricing وهي خدمة تتيح للعملاء ميزة التسعير المباشر للعملات أثناء عمليات التحويل المحلية أو العالمية، وكذلك عمليات التحويلات بين الحسابات بالعملات الأجنبية، وتتميز الخدمة بأنها متوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام العمل في الأسواق العالمية، وتقدم هوامش ربحية تنافسية، مع الديناميكية في الأسعار، وكفاءة أثناء تنفيذ العملية، وهي متوافرة عبر KFHonline، على الموبايل أو عبر الموقع الإلكتروني لـ«بيتك»، وتشمل باقة من العملات وهي: الدولار الأميركي، والدولار الكندي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، والليرة التركية.



الاتصال الدولي المجاني: وتغطي خدمة الاتصال الدولي المجانية خارج الكويت 7 دول، هي: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا، دون أي رسوم إضافية في حال الاتصال من هواتف تلك الدول، ما يعني بقاء «بيتك» دائما بجوار عملائه في مختلف الأماكن والظروف والأوقات، حيث تحظى مكالمات العملاء في الخارج بأولوية الرد لدى مسؤول الخدمة في مركز اتصال «بيتك».



ويمكن لعملاء «بيتك» الوصول لخدمة «بيتك الهاتفية» على الرقم (1803333)



بالاتصال: أميركا وكندا (18008188608)، وبريطانيا (08000148898)، وفرنسا (0805086620)، وألمانيا (08001817080)، وإسبانيا (900905440)، وتركيا (908503902170). والخدمة مجانية للعملاء مستخدمي الهواتف النقالة والأرضية التابعة للدول المذكورة فقط ولا تشمل خدمة التجوال.



فتح حساب في تركيا: ويستطيع عميل «بيتك» من شرائح معينه، طلب فتح حساب لدى «بيتك- تركيا» من الكويت، والحصول على جميع الخدمات المقدمة مثل خدمة مجانية للتحويلات الإلكترونية من «بيتك» الكويت إلى المستفيد في «بيتك- تركيا»، حيث لا توجد رسوم لحوالات السويفت الواردة، ولا رسوم للحد الأدنى للحساب، كما يمكن بسهولة إدارة الفواتير أو أي دفعات أخرى بتركيا بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



تسلم السيارة في الخارج: وتلبي خدمة «ادفع في الكويت وتسلم السيارة في الخارج»، احتياجات شرائح متعددة من عملاء «بيتك»، واقتناء السيارات التي تناسبهم وتسلمها مباشرة في 4 دول هي: مصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين، وبشروط ومزايا تمويلية مناسبة، وفق الشروط والضوابط الائتمانية المقررة، بما يسهم في تسهيل اقتناء السيارات التي يرغب العملاء في شرائها، ويجعلها من أفضل الحلول التمويلية.