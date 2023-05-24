شركة «المشاريع» اليوم أكبر حجماً وأكثر تنوعاً وسنواصل مسيرة البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية



قامت شركة مشاريع الكويت (القابضة) بتكريم أفضل موظفي العام في شركاتها التشغيلية الرئيسية، وذلك في حفل العشاء السنوي الذي تقيمه الشركة بهذه المناسبة.



وحضر حفل العشاء الذي استضافته الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح أكثر من 300 رئيس ومدير تنفيذي يمثلون أكثر من 30 شركة تابعة وزميلة في الكويت والخارج.



ورحبت الشيخة ادانا ناصر الصباح في كلمة ألقتها خلال الحفل بالضيوف قائلة: شركة المشاريع اليوم أصبحت أكبر حجما وأكثر تنوعا، وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأعبر عن شكري وامتناني لكم على جهودكم التي لعبت دورا في تحقيق ذلك، وإنني أتطلع إلى الانطلاق في رحلة جديدة معكم، رحلة مثيرة ومليئة بالتحديات في نفس الوقت.



وأضافت: لطالما تميزت شركة المشاريع بالجرأة في خياراتها والحسم في قراراتها وأؤكد لكم أنني حريصة على الاستمرار على هذا النهج، ومن خلال التمتع بالجرأة والحسم سنواصل المسيرة والبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية.



وشهد الحفل تكريم موظفين من بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة العقارات المتحدة، كامكو إنفست وشركة مشاريع الطاقة البديلة.



كما تم تكريم كل من الرئيس التنفيذي لاستثمارات المجموعة في شركة المشاريع جو كوكباني، ونائب رئيس المدراء الماليين للمجموعة مصطفى الشامي على جهودهم لاستكمال صفقة الاندماج، حيث شكلت هذه الصفقة نقطة تحول كبيرة بالنسبة لشركة المشاريع بما يتماشى مع رؤية مجلس الإدارة تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة.