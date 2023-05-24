كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولاته الميدانية في جميع مناطق المحافظة خلال شهر أبريل الماضي على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة، فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي بنوباته الـ 3 على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن إحصائية شهر أبريل أسفرت عن تحرير 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بنظافة الساحات والممرات الملاصقة للمحل، عدم تغطية صندوق الشاحنة، عدم وضع إعلان تعريفي خاص بالنشاط وإزالة 4 تعديات على إملاك الدولة، بالإضافة إلى توجيه 118 تنبيها وإنذارا وتمت إزالة 183 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام وتم تسلم 15 شكوى عن طريق الخط الساخن والتعامل معها.



ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية والعمالة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفي حال وجود أي شكوى نظافة تشوه المنظر العام من انقاض أو عمال نظافة الرجاء الاتصال على 1854444 أو على رقم الواتساب 24727732 أو الخط المباشر 139 للحد من هذه الظواهر السلبية.