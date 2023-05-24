فوَّض مجلس الوزراء السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين.



وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء ان ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وذكرت الوكالة ان المجلس نظر بتقدير إلى النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة العربية في دورتها الـ 32 برئاسة المملكة، وما أثمر عنها في «اعلان جدة» من فتح صفحة جديدة للارتقاء بمسار العمل المشترك وتعزيز التضامن أمام التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم العربي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.



وفوَّض المجلس وزير الطاقة السعودي أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.