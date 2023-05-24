وجهت السلطات الأميركية اتهامات لسائق شاحنة مستأجرة من ولاية ميزوري الأميركية بسبب اصطدامه بحواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض، وذلك بعد أن قالت إنها تعتقد أن الحادث قد يكون متعمدا.



وقال شاهد من وكالة «رويترز» إن المحققين عثروا على علم يحمل شعار النازية، الصليب المعقوف، داخل الشاحنة التي اصطدمت بالحواجز في ساحة لافاييت المجاورة لأرض البيت الأبيض مساء الاثنين.



ولم تعلن السلطات عن الدافع وراء الحادث الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.



واعتقل جهاز الخدمة السرية الأميركي سائق الشاحنة ساي فارشيث كاندولا (19 عاما) من مدينة تشيسترفيلد بولاية ميزوري.



وأوضحت الشرطة في بيان أن كاندولا يواجه اتهامات بالتهديد بالقتل أو الخطف أو إلحاق الأذى بالرئيس أو نائب الرئيس أو أحد أفراد أسرته.



وكتب المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي على تويتر «أظهر التحقيق الأولي أن السائق ربما تعمد الاصطدام بالحواجز الأمنية في ساحة لافاييت».