"التجارة": خدمات "التموين" تعمل حالياً بجميع الأفرع



مريم بندق

قال مصدر وزاري في تصريح خاص ل " الأنباء" ، إنه تم اعتماد صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية بعد إنجاز جميع متطلبات الجهات الحكومية المختصة .

و أكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، أن الجهات الحكومية ، ومنها وزارة المالية و ديوان الخدمة المدنية لم تتأخر في إنجاز إجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في الجهات الحكومية بصفة عامة و في شركة الخطوط الجوية الكويتية بصفة خاصة.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات المختصة قامت بالواجبات المنوطة بها منذ تسلم كشوف أسماء المستحقين الواردة من شركة الخطوط الجوية الكويتية ، ورصدت بعض الملاحظات التي تمت إحالتها إلى الجهة المختصة ، بانتظار معالجتها لإعادة التدقيق تمهيدا لأن يتمكن الديوان من اصدار الموافقة علي الصرف.



الموافقة على صرف "أمامية" مؤسسة البترول .. ستصدر في القريب العاجل .. والعمل يتم لإصدارها اليوم" أمس "

قال مصدر وزاري في تصريح خاص ل " الأنباء" إن موافقة الجهات الحكومية المختصة على صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية ستصدر في القريب العاجل ،والعمل يتم لإصدارها اليوم " أمس ".



"التجارة": خدمات "التموين" تعمل حالياً بجميع الأفرع

أفادت وزارة التجارة والصناعة بأن جميع الخدمات المرتبطة بنظام التموين تعمل حالياً بجميع أفرع التموين .



"التواصل الحكومي": وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يصدر عدة قرارات بهدف تنظيم الأسواق وحماية المستهلكين وتسهيل بيئة الأعمال التجارية



أعلن مركز التواصل الحكومي أن وزير التجارة والصناعة محمد العيبان أصدر عدة قرارات بهدف تنظيم الأسواق وحماية المستهلكين وتسهيل بيئة الأعمال التجارية.

وفيما يلي مضمون القرارات: