عاطف رمضان



قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها ستقوم بتوزيع الشقق الحكومية للدفعة الأخيرة في مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية والتي تشتمل على 60 شقة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 25 سبتمبر 2012، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 25 و28 مايو 2023، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 29 مايو 2023، وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 31 مايو 2023.



وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصصة لهم الشقق الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت إلى أنه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



ولفتت إلى أن المواطنين المخصصة لهم الشقق الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، مشيرة إلى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط.



وأشارت «السكنية» إلى انه في حالة رغبة المواطن في تسلم بطاقة القرعة بإمكانه عمل إقرار وتعهد لدى كاتب العدل بخصوص الانضمام إلى اتحاد الملاك بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وفيما يلي أسماء المواطنين:



طلال جاسم محمد علي محمد الخباز



مبارك مرزوق مبارك حسن



أحمد عبدالله محمد الرومي



خالد ماجد سلطان السالم



عبدالرحمن علي حسين حسن



عبدالله سالم محمد التناك



فرج نايف محمد العجمي



بدر متعب طرقي العنزي



عبدالعزيز حسن عبدالعزيز المتروك



علي رضا علي حيدر



مشعل هزاع نشمي الظفيري



علي سالم يالوس الخلف



أحمد رياض علي الناصر



طلال فالح خلف العنزي



أحمد اسماعيل سالم غلوم



عبدالله سلمان عيسى العود



عايد مطرب شالح الهاجري



راشد أحمد عبدالرحمن الشايع



تركي فرج بشير نصيب



سعود بشير طعمه الخالدي



مناف طالب منصور عبدالله



راشد محمد سمير الظفيري



حمود محمد راكان العجمي



عبدالله خميس سالم عنبر



مشاري محمد عباس البكر



ابراهيم محمد ابراهيم الشمري



محمد جاسم محمد دشتي



أحمد حسين حاجي كراشي



علي محمد أحمد امين



صالح عبدالحكيم عبدالحميد البسام



محمد حسين علي الجمل



غانم نايف رشم الشمري



علي حيدر بدر القطان



عبدالله يوسف أحمد الموينع



عبدالله محمد حسن الشواف



محمد عدنان علي العليان



مشاري نبيل عبدالحميد بوقريص



هاشم محمد عبدالله الاستاذ



مؤيد على سند الديحاني



عبدالعزيز مطلق مفلح الهبيدة



سالم عيد خالد بن زايد



مساعد عبداللطيف خالد المهيدب



سعود مطلق عبدالعزيز الابراهيم



حسين علي حسين بن مكي



عبدالعزيز عبيد مشعل العنزي



سعد تركي مطر الشمري



فاضل ذياب فاضل الشمري



عبدالله زياد عبدالله الراشد



شهاب أحمد يوسف المطاوعة



محمد عبدالله محمد المري



أحمد حمود حمد الحربي



يوسف جمال يوسف اليوسف



أحمد حسن ابراهيم عباس



عيسى خالد عيسى العصفور



محمد يوسف علي العوضي



عبدالعزيز سعد عبدالرحمن الجمعة



مانع فراج مانع العجمي



حمد فيصل الحمد



عادل سعدي مناع عايد



أحمد ايمن علي النجادة