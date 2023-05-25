شاركت الكويت، ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني - إدارة الأرصاد الجوية، في المؤتمر العالمي الـ 19 للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي يعقد في چنيف - سويسرا ويستمر حتى 3 يونيو المقبل.



وقال ممثل الكويت عبدالعزيز القراوي لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان صحافي إن المؤتمر يناقش عدة محاور مهمة على رأسها (نظام الإنذار المبكر) الذي يساعد الدول في تقليل الخسائر والوفيات الناتجة عن الكوارث الطبيعية وبمعدل يصل إلى ثماني مرات أكثر من الدول التي لا تعمل بهذا النظام.



وأضاف أن المنظمة ناقشت عدة محاور في خدمة الأرصاد والبنى التحتية وأهمية تطبيق نظام الإنذار المبكر مع زيادة محطات الرصد وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، كما دعت الى ضرورة زيادة محطات رصد تغيرات الطقس للتقليل من نتائج الكوارث الطبيعية.



وأوضح أن إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران قامت بإضافة تسع محطات رصد أوتوماتيكية في المشاريع الجديدة ليصل مجموعها إلى 38 محطة رصد.



وأضاف أن الكويت تسهم في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجال تبادل معلومات وبيانات الطقس مع الدول الأعضاء من خلال أنظمة WIS وWIGOS ونظام GOBN وهي شبكة الرصد الأساسي العالمي لبيانات الطقس.