قال فائزون بوسام وجائزة «سمو الشيخ سالم العلي الصباح» للمعلوماتية في الدورة الـ 22 لعام 2022، إن الجائزة التقنية الكويتية ساهمت في تطوير المجتمعات وارتقائها بالمجال التكنولوجي.



وأكد الحائز على وسام المعلوماتية نائب رئيس شركة «جوجل كلاود» فينتون غراي سيرف الذي منح وسام المعلوماتية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الجائزة دليل على حرص واهتمام القيادة السياسية في الكويت بتطوير المجال التكنولوجي والابتكار الرقمي.



من جانبها، تقدمت مديرة إدارة نظم المعلومات في النيابة العامة القطرية مريم حاجي، الفائزة بجائزة التحول الرقمي بالمجال القضائي في تصريح مماثل لـ «كونا»، بخالص شكرها للكويت على رعاية هذه الجائزة وتبنيها المشروعات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالدول العربية.



من جهته، أعرب عصام بالعج المدير التنفيذي لشركة «سمارت ماد» التونسية، والحاصلة على جائزة التحول الرقمي في المجال الطبي، أن المنصة تعد واحدة من أكبر المنصات الإلكترونية الطبية، مؤكدا فخره واعتزازه بالجائزة، ومتقدما بالشكر للكويت على مثل هذه الرعاية المميزة.



بدوره، قال عضو مجلس أمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا في جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية بسام الشمري لـ «كونا»، ان فيصل عبدالرحمن الشايجي الرائد في المجال التقني حصل على جائزة التميز لمسيرته المهنية الرقمية فيما يتعلق بأنظمة السجل المدني.



وذكر أن الشايجي أسهم في تطوير قواعد الأنظمة الفنية، وهو أول كويتي ينال شهادة في علوم الكمبيوتر عام 1972، وشارك في تأسيس الدوائر والمؤسسات الرقمية منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 1982 وتطوير أجهزتها الذاتية.



وأضاف الشمري ان شركة «دار القبس» حصلت على الجائزة لتميزها في المجال الإعلامي واقتدارها، على تصميم بنية تحتية رقمية متكاملة وفق أحدث التقنيات العالمية من ناحية الابتكار بالخدمات والمحتوى المتميز في مشروع «القبس بريميوم».