عقدت اللجنة الفنية للسياحة العربية أعمال اجتماعها التاسع برئاسة البحرين وبمشاركة ممثلي وزارة السياحة في الدول العربية لبحث سبل تشجيع السياحة البينية بين الدول العربية.



وقال مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير مفوض د.بهجت أبوالنصر، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من البنود المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجال السياحي.



وأوضح أبوالنصر أن الاجتماع يبحث التسهيلات التي يمكن أن تقدم للسائح العربي في اطار تشجيع السياحة العربية البينية تمهيدا لاعتمادها من المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته المقبلة الى جانب العمل على تصميم برامج سياحية مشتركة من أجل جذب السائح الأجنبي للمنطقة العربية.



ولفت إلى ان الأمانة العامة للجامعة العربية عكفت على وضع مقترح لبروتوكول تعاون عربي في قطاع السياحة يهدف الى خلق مناخ ايجابي لجذب مزيد من السياحة العربية البينية والسياحة الخارجية الى المنطقة العربية وتقديم كافة التسهيلات للسائح العربي.



وقال ان الاجتماع يناقش وضع مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها داخل الدول العربية.



واكد أبو النصر أهمية البند الخاص بالمدونة الدولية لحماية السياح في منطقة الشرق الأوسط والتي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، مشيرا الى أهمية تنظيم ندوات لعرض المدونة على الجهات المعنية بقطاع السياحة في الدول العربية.



وذكر ان الاجتماع يبحث بندا حول برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي العربي في ضوء خطة التدريب لعام 2023 التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



واكد أبوالنصر اهتمام الجامعة العربية بوضع أطر تشريعية وقانونية لتحرير التجارة في الخدمات، مبينا أن الجامعة أولت اهتماما كبيرا للقطاعات الخدمية ومنها السياحة منذ أنطلاق مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.