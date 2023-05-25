تخلى الهداف الدولي السابق رود فان نيستلروي أمس، عن تدريب فريق ايندهوفن الهولندي «لغياب الدعم الكافي» من إدارته.



بدأ فان نيستلروي (46 عاما)، الهداف السابق لإيندهوفن ومان يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، مشواره التدريبي مع فريق شباب ايندهوفن، قبل ترقيته إلى الفريق الأول الصيف الماضي.



وفي موسمه الأول تفوق على أياكس أمستردام في نهائي الكأس، والكأس السوبر المحلية، فيما يحتل راهنا المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي وراء فينورد روتردام المتوج باللقب.



وكتب ايندهوفن في بيان «بعد عدة مناقشات حول شؤون داخلية جرت الأسابيع الأخيرة، عقد لقاء مساء الثلاثاء بين مجلس الإدارة وفان نيستلروي تقرر إبقاء التركيز على مباراة الأحد ضد ألكمار (رابع الترتيب) ومتابعة الحديث بعد انتهاء الموسم».



لكن «فان نيستلروي أفاد بأنه لا يحصل على الدعم الكافي داخل الإدارة للاستمرار فترة أطول. شرح ذلك فورا للاعبين والجهاز الفني».