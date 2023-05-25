ولي العهد كرَّم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الـ 22

سموه استقبل نائب رئيس شركة «غوغل كلاود» وكرَّم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الثانية والعشرين

عايدة السالم: الثورة الرقمية المتسارعة أحدثت طفرات غير مسبوقة والذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً ملموساً حاملاً كثيراً من التحديات ومؤذناً بتحولات جذرية لم تشهدها البشرية

د.فينتون سيرف: من الرائع أن نرى الكويت تدرك أهمية وفائدة الإنترنت والشبكة العالمية وأتطلع للتفاعل مع العلماء الكويتيين والمنظمات غير الربحية والحكومة والقطاع الخاص



تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وبحضور ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أقيم صباح امس حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورة الجائزة الثانية والعشرين (2022) بقصر بيان.



ووصل ممثل سموه إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح وأعضاء اللجنة المنظمة العليا.



هذا، وألقت رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة فيما يلي نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم



ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



الضيوف الكرام..



لقد أحدثت الثورة الرقمية المتسارعة طفرات حضارية غير مسبوقة، وأصبح الذكاء الاصطناعي واقعا ملموسا حاملا كثيرا من التحديات للقيم والمبادئ الإنسانية ومؤذنا بتحولات جذرية لم تشهدها البشرية.



وجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية التي تتشرف بحمل اسم مؤسسها الكريم وسندها المكين تشع عاليا في هذا الأفق الممتد بثباتها في مواجهة تلك المتغيرات بخطى واثقة ومنجزات راسخة خلال 22 عاما، وما كان لهذا أن يتحقق إلا بفضل من الله تعالى ثم بتوجيهات أمرائنا الكرام الذين حبانا الله بهم وبقيادتهم الحكيمة ورؤاهم السديدة فخفقت لهم القلوب تقديرا ونطقت لهم الألسن شكرا.



ممثل صاحب السمو..



حينما يتعانق الفوز بالجائزة مع العطاء والتطوع نتذوق النجاح والتفوق ونتحرى التميز والتألق، فللفائزين والمتطوعين الاحترام والإكرام وللكويت الغالية الوفاء والسلام في ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



كما ألقى د.فينتون سيرف كلمة بمناسبة منحه وسام المعلوماتية فيما يلي نصها:



ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



الضيوف الكرام.. سيداتي وسادتي..



إنه من غير المتوقع أن أحصل على وسام المعلوماتية تقديرا لعملي الطويل في مجال الإنترنت لكنه في الوقت نفسه شرف كبير لي أقدره بعمق.



هذه الرحلة التي امتدت على مدار 50 عاما بدأت في عام 1973 بشراكة عمل مع زميلي روبرت خان وهي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.



في العقود الخمسة الماضية، وصل الإنترنت إلى نحو ثلثي سكان العالم وتهيأ للانطلاق خارج كوكب الأرض على شكل شبكة إنترنت للنظام الشمسي لدعم الاستكشاف البشري والآلي للفضاء.



إنه من الرائع تحديدا أن نرى أن الكويت تدرك أهمية وفائدة الإنترنت والشبكة العالمية التي تدعمها وأنا سعيد جدا بتلقي وسام المعلوماتية وأتطلع للتفاعل والتعامل مع العلماء الكويتيين والمنظمات غير الربحية والحكومة والقطاع الخاص الذين أبدوا اهتماما إبداعيا بالتطور المستمر للانترنت ومختلف تطبيقاتها وأتطلع إلى مساهماتهم في السنوات المقبلة.



شكرا لكم.



هذا، وتفضل ممثل سموه بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد وتم تقديم هدية تذكارية لممثل سموه بهذه المناسبة.



وقد غادر ممثل صاحب السمو مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.