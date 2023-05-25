بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.. ونتمنى أن تكون الشراكة مع «غوغل» بداية الانفتاح الرقمي

إطلاق مشاريع تعتمد على تقنيات متطورة وتنمية المهارات الوطنية وفق أفضل الممارسات



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس نائب رئيس شركة «غوغل كلاود» فينتون غراي سيرف والوفد المرافق له من الشركة خلال زيارته للبلاد.



ورحب سمو ولي العهد بالضيوف في مستهل اللقاء، مؤكدا على مساعي الكويت نحو التحول الرقمي والتكنولوجي باعتباره ركيزة أساسية لتفعيل رؤيتها الوطنية وإطلاق مشاريع تنموية تعتمد على تقنيات متطورة وتنمية المهارات الوطنية وفق أفضل الممارسات التي تجلبها الشركات العالمية المتخصصة وتوفير فرص عمل واعدة.



وأكد سموه حرص الكويت على إقامة شراكات في هذا المجال لتحقيق طموحاتها في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، ورغبة القيادة السياسية للكويت في تطوير الخدمات الحكومية وخدمات الحوسبة السحابية، متمنيا سموه أن تكون الشراكة مع شركة «غوغل» بداية الانفتاح الرقمي والشراكة مع الشركات العالمية المعنية بالتطور الرقمي والتكنولوجي والاتصالات.



من جانبه، عبر فينتون غراي سيرف، نائب رئيس شركة «غوغل كلاود»، عن شكره للكويت قيادة وحكومة لثقتها فيما تقدمه شركة «غوغل» من خدمات تقنية وأبدى تطلعه إلى شراكة بناءة من خلال تقديم الشركة ما لديها من خبرة بالاستثمار في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا وأنها لن تدخر جهدا في تطوير هذا المجال بالكويت.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.