استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس، رئيسة شركة «غوغل كلاود» لتسويق وتطبيق الخدمات السحابية ادير فوكس مارتن والوفد المرافق لها، بمناسبة زيارتها للبلاد، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل.



كما حضر المقابلة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة مناف الهاجري، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس اسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.