عاطف رمضان



كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق العتيبي عن دعوة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع جنوب القيروان الإسكاني إلى الاجتماع تمهيدا لإقرار سلسلة من الخطوات التي تسهم في تسريع وتيرة أعمال الدورة المستندية وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع لتوفير خدمة أكبر قدر ممكن من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة.



وقال العتيبي في تصريح صحافي انه وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، وحرصه على دعم القضية الإسكانية وتوفير الرعاية والخدمات المناسبة للمواطنين، ستعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها «الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال» وغيرها لتذليل المعوقات الخاصة بالمشروع الجديد بأسرع وقت ممكن والتأكيد على تزامن الوزارات بتوفير خدماتها للمشروع.



وأكد أن الاجتماع سيتضمن عرض موافقة وزارة المالية على إدراج تكلفة تقديرية لأعمال الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة المردود البيئي والدراسات المرورية لمشروع جنوب القيروان للسنة المالية 2023/2024، وهي خطوة مهمة للبدء الفعلي في تخطيط وتصميم الأعمال واعتمادها بالشكل النهائي.



وأشار إلى حرصه بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى على العمل لتوفير أكبر قدر ممكن من القسائم السكنية ضمن نطاق المشروع، مع الالتزام بجميع ما جاء من بنود وقرارات صادرة في اجتماعات سابقة عن المجلس البلدي والجهات الحكومية ذات العلاقة.



ولفت إلى أنه وبالتعاون مع القطاعات المختصة داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيبدأ العمل على تحديد جدول زمني مناسب لتخصيص المنطقة وتوزيعاتها تمهيدا لاعتماده وفق المخططات والتصاميم النهائية، والإعلان عنها لاحقا.



وبين ان التعاون الحكومي في مجال توفير الرعاية السكنية أحد أبرز التوصيات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حيث كانت ولا زالت تعليماتهم في هذا الشأن مستمرة، مردفا إلى أن المؤسسة تعمل من خلال طواقمها حاليا على تنويع مصادر وأشكال الرعاية السكنية بما يتناسب مع رغبات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.



من جهة أخرى، علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت خطوات التقديم على طلب تسلم أوامر البناء في مشروع مدينة المطلاع للقطاع N3 من خلال تطبيق «سهل» الحكومي.



وأضافت المصادر، أن خطوات الحصول على مستندات (لمن يهمه الأمر) لاستخراج أوامر البناء عبر الدخول على تطبيق «سهل» واتباع الخطوات التالية:



الذهاب إلى أيقونة الخدمات، واختيار المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واختيار خدمات عامة، وطلب تحديث الهاتف، وإدخال رقم الهاتف، وإدخال رقم التحقق «المرسل عبر الهاتف»، واختيار خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واختيار خدمات التوزيع والتوثيق، واختيار طلب تسلم أوامر البناء، والتقدم بطلب الشهادات والكتب اللازمة لتسلم أمر البناء، والموافقة على الشروط والأحكام، وبعد الانتهاء من المعاملة سيصل عبر الهاتف إشعار، واختيار اعتماد الطلب، وتحميل المخطط الخاص بالقسيمة «كروكي الخدمات»، وتحميل شهادة أمر البناء، مع ضرورة الحرص على تحميل المستندات بالشكل الصحيح بصيغة PDF.