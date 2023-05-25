محمد راتبأكد المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة لـ «الأنباء» نجاح التشغيل التجريبي لصرف الدعم للمربين «أونلاين»، وتلافي الملاحظات وحلها جميعا، كاشفا عن بدء التشغيل الفعلي 1 يونيو المقبل.وأوضح أنه سيتم الأسبوع المقبل دعوة المربين إلى مسرح الهيئة لتعليمهم وتعريفهم بالخطوات الصحيحة للاستفادة من الصرف «أونلاين» والدخول الصحيح للموقع، عبر عرض مرئي وشرح مفصل للخطوات وتجربة عملية الصرف للمربين من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت، موضحا أن لدى الهيئة خططا واستراتيجيات تصب في مصلحة المربين وتحقيق التوجيهات السامية بتوفير الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الصرف «أونلاين» خطوة أولى نحو خطوات أخرى كتجديد العقود وغيرها ضمن سلسلة التطوير لقطاعات الهيئة المختلفة، مبينا أن مشروع صرف الدعم للمربين «أونلاين» مر بخطوات عديدة واستغرق جهدا كبيرا، وقد تمكنا من تجاوز العقبات لتمكين المربين من صرف مستحقاتهم في أي مكان يريدون.وأشار م.القريفة إلى أن دور الهيئة سيسهم في تسهيل عملية التسجيل والربط مع شركة المطاحن واختيار نوع العلف عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ليتم بعدها الدخول إلى صفحة المطاحن للتمكن من عملية التسليم، متوجها بالشكر لجميع القطاعات والجهات الداعمة لخطط الهيئة التطويرية ومنها إدارة نظم المعلومات التي عملت جنبا إلى جنب مع الشركة المتعاقدة مع الهيئة لتخديم الموقع الإلكتروني.