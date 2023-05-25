أسامة أبوالسعود



تفقد وزير العدل ووزير الأوقاف د.عامر الرطام اختبارات حفظة وحافظات كتاب الله التابعة لإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي، والتي تقام حاليا في مسجد الدولة الكبير.



وأثنى د.الرطام على جهود المشرفين على الاختبارات وعلى حرص الأبناء وأولياء الأمور على حفظ كتاب الله وتدبر آياته وأحكامه، مشددا على أن الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف توفر جميع الجهود لحفظ كتاب الله والعناية به ورعاية حفظته.



من جانبه، أوضح مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي ندبا عبداللطيف الكندري، أن الاختبارات الصيفية 2023/88 بدأت في مسجد الدولة الكبير حيث انطلقت للبنات يوم الأحد الموافق 14 الجاري، وتستمر حتى اليوم الخميس، بينما انطلقت اختبارات البنين في 21 وتختتم اليوم الخميس أيضا. وقال الكندري، في تصريح لـ «الأنباء» عقب جولة قام بها لتفقد اختبارات البنين في مسجد الدولة الكبير مساء أمس الأول يرافقه مسؤول لجان الاختبارات بدر المعتوق وعدد من أعضاء الإدارة، إنه تم تخصيص عدد كاف من اللجان لاستقبال الحافظات والحافظين لهذه الدورة حيث بلغ عددهم 7030 حافظا وحافظة للقرآن الكريم، منهم 2230 حافظة و4800 حافظ لكتاب الله.



وأشار إلى أن عدد مراكز البنات التابعة لمراكز محافظتي العاصمة وحولي يبلغ 16 مركزا بينما يبلغ عدد مراكز البنين 9 ، وذلك بإتاحة 25 لجنة تحكيم بالإضافة إلى 40 محكمة 40 محكما و3 مشرفات فنیات و3 مشرفين فنيين.



وأشاد الكندري بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات عبر تطبيق برنامج quran exam من خلال تطبيق الهاتف مما سهل العملية الفنية للاختبارات وذلك سعيا لتخريج مجموعة من الحافظات والحافظين المتمكنين من أحكام التجويد وتعاليم القرآن الكريم، والتي تقام بشكل دوري في نهاية كل دورة. وتخدم هذه الاختبارات كلا من القارئ الصغير وحلقات القرآن.



وأوضح أنه تم توزيع إهداءات على الحافظات وتنسيق مسابقات فورية تنظمها اللجنة الإعلامية بشكل يومي وذلك في وقت الانتظار. وفي ختام تصريحاته، وجه مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي ندبا عبداللطيف الكندري بدعم كل من إدارة المسجد الكبير وإدارة اللجان القائمة على تنظيم الاختبارات لتعاونهم الدائم والمستمر لتوفير وتهيئة التجهيزات المطلوبة لخدمة حفظة وحافظات كتاب الله، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الطلاب وأولياء أمورهم، وسائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.



من جهته، أكد رئيس لجان الاختبارات في مسجد الدولة الكبير فهد المعتوق، أن وزارة الأوقاف وفرت جميع التجهيزات لاختبارات الطلاب في مسجد الدولة الكبير، مشيرا إلى أن إقبال الطلاب في الدورة الصيفية يكون متميزا لأنها تأتي قبل موسم الإجازة الصيفية.



وأشار المعتوق إلى أنه في ظل الإقبال على حفظ كتاب الله، عملت الوزارة على تدارك المشاكل السابقة ووفرت المزيد من أعضاء لجان التنظيم والاختبارات لاستيعاب كل هؤلاء الطلاب خلال فترة الاختبارات.



وأوضح أن إدارة شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بمحافظتي العاصمة وحولي افتتحت العديد من مراكز تحفيظ القرآن الجديدة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على الحلقات.



وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مدير إدارة شؤون القرآن الكريم عبداللطيف الكندري، من توفير كل الأجواء الإيمانية لاستشعار الطلاب بأهمية تلك الاختبارات والتنافس المتميز بينهم، لذلك كان اختبار مسجد الدولة الكبير أفضل من الإدارات وأي أماكن أخرى لاختبار الطلاب وجميعها اختبارات إلكترونية ومن دون أي تدخل بشري.