العبيد: الحملة تستهدف توحيد الجهود وبناء منظومة ورؤية موحدة للسياحة



محمد راتب



أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة فيما يتعلق بتنشيط السياحة الداخلية في البلاد ستكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة على كافة الصعد، معتبرا أن إنجاح هذا الأمر يستدعي تضافر الجهود وتكاتف الجهات المعنية والأفراد.



جــاء ذلك في تصريح صحافي لـــه على هامش فعاليـــات الاجتمـــــاع التنسيقي لضباط الاتصال للجهات المشاركة في الحملة الوطنية لتنشيط السياحة الداخلية، والتي أقيمت في مكتب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



وتوجه القريفة بالشكر لمجلس الوزراء إزاء دعمه للترويج السياحي الداخلي، مثنيا على الجمعية الكويتية للمهرجانات بإشراف طارق العبيد، وما يبذلونه من جهود لتعزيز الترويج السياحي الداخلي والذي كان خلال الفترة الماضية.



من جانب آخر، أشار القريفة إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الأخيرة بكل ما تستطيع لدعم المنتج الوطني، والمزارع المحلي، وقامت بتذليل المعوقات لعرض منتجاته في مختلف مناطق الكويت، وفتحت له الحدائق العامة التي تقع تحت إدارة الهيئة، لما تعلم من أهمية ذلك في تعزيز الأمن الغذائي بالبلاد.



من جهته، أوضح رئيس الجمعية طارق العبيد في بيان صحافي على هامش الاجتماع أن الحملة الوطنية لتنشيط السياحة الداخلية ستكون الأكبر من نوعها داعيا جميع مكونات المجتمع وجهات القطاع الخاص إلى المشاركة فيها.



وأضــاف العبيـد أن الحملة تهدف إلى توحيد الجهود لرفع مستوى العمل السياحي في البلاد والتدشين لعهد جديد لبناء منظومة ورؤية موحدة للسياحة والترفية وبتعاون كافة القطاعات والشباب المبادرين في مختلف المجالات.



ولفت الى أن الحملة تعمل على خلق خطاب سياحي يتوافق مع رؤية «كويت جديدة 2035» لتحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وثقافيا في المنطقة وإنعاش المجال السياحــي والترفيهــي وتطويره ليكون رافدا لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع الإرادات غير النفطية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية المستدامة.



وأفاد بأن الحملة تضم مشاركة 20 جهة حكومية وأهلية وأكثر من 150 مبادرا ونظمت اجتماعات تنسيقية مع المبادرين لتحديد الأدوار وتوحيد الرؤى حول أهداف الحملة وبنودها.



وأضاف أن الحملة تعمل على جعل الكويت على خارطة طريق الفعاليات السياحية في المنطقة العربيـــة والخليجيـــة عبر توحيد المبادرات والجهود وتبادل الخبرات والاستشارات في المجال السياحي مؤكدا أن ملامح هذا التصور السياحي سيكون عبر إبراز الملامح الثقافية والأدبية والموروث التاريخي.



من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.غانم السند أن الهيئة لديها البنية التحتية الأساسية لتشجيع السياحة محليا وخارجيا، من خلال الحدائق العامة والمتنزهات التي تحتاج إلى بعض الرعاية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتكوين البذرة الأساسية لتحويل الكويت إلى وجهة سياحية.



وذكــر أن الاجتمـــاع التنسيقي هو باكورة تعاون الجهات الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بجهد من الجمعية الكويتية للمهرجانات استجابــــة لتوجهـــات مجلس الوزراء بمشاركة جميع مكونات المجتمع من القطاعات المختلفة لتكون الكويت دولة سياحية ناجحة بامتياز.