أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق وتعد الـ 12 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المستلزمات الطبية والخيام.



وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج في تصريح لـ «كونا» ان هذه المساعدات تأتي تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الكويت ممثلة في الجمعية تجاه الأشقاء في السودان والوقوف معهم في مختلف الأزمات والمحن.



وأكد المعراج ان دعم الشعب الكويتي لأشقائه في السودان «واجب إنساني»، مشيرا إلى ان الشعب الكويتي لن يدخر جهدا في توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية للمتضررين السودانيين، لاسيما في ظل الظروف الحالية القاسية، لافتا الى ان الجسر الجوي الإغاثي سوف يستمر في ضوء حاجة المتضررين الماسة للمساعدة ومد يد العون لهم، داعيا إلى تضافر الجهود والعمل على توفير بعض الاحتياجات الضرورية كالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام والكراسي المتحركة.



وبين انه تم توجيه المساعدات الإغاثية للوصول الى المتضررين وتقديم المعونات الأساسية الأولية لهم.