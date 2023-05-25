بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتكليف نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي م.سعود الدبوس بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال مدير عام البلدية. كما أصدر الشعلة قرار آخر بإحالة الأمناء العامين المساعدين في المجلس البلدي جاسم الحبيب وعبدالمحسن أبا الخيل للتقاعد اعتبارا من 21 مايو. كماأصدر الشعلة قرارا بتكليف مدير الادارة القانونية فهد حمود العتيبي القيام بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون المالية والادارية وكذلك تكليفه بأعمال الأمين العام للمجلس البلدي.