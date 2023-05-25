بداح العنزي



استكملت اللجـــنة المشـــتركــة بــين كل من اللجنتين الفنية والمالــية والقانونية استكمال مناقشة مشروع لائحة البناء.



وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال ان اللجنة بحثت التعديلات المقترحة من الجهاز التنفيذي بالبلدية على مشروع اللائحة والمتعلقة بجميع جداول البناء الخاصة بالاستعمالات المختلفة للمباني في الكويت والبالغ عددها 18 جدولا.



واشار الى ان اللجنة لازالت تبحث الجدول الاول، حيث تمت مناقشة الاشتراطات اللازمة للتراخيص بالاضافة الى التعاريف والاشتراطات اللازمة للحضور والتدعيم للمباني بشكل عام وكذلك مساحات التشوين اللازمة والاشتراطات العامة للمباني.



واشاد بجهود الجهاز التنفيذي في البلدية وكذلك الادارة القانونية لإعداد هذه اللوائح، مستدركا ان اللجنة تستكمل مناقشة بقية اللوائح تباعا حتى يتم الانتهاء منها.



واضاف انه تم ورود العديد من المقترحات على اللائحة من جهات مختصة وتمت احالتها للجهاز التنفيذي لدراستها وأخذها بالاعتبار.



وذكر أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاتصالات تمهيدا للانتهاء منها بعد دراسة كل الاشتراطات المطلوبة بهذه اللائحة.