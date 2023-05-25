

أحمد خميس



أكد مصدر أمني أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة بصدد وضع نقاط لكل المخالفات المتعلقة بقانون إقامة الأجانب أسوة بالمرور، بحيث يتم حصر المخالفات التي تصدر عن الوافد، على سبيل المثال «التزامه بتجديد إقامته ومن على كفالته أو من جلبهم بزيارة أو حضروا وتخلفوا عن السفر أو ضبطوا يعملون أو يتسولون»، بحيث يتم وضع عدد من النقاط على كل مخالفة وتحديد سقف أعلى للنقاط، جار تحديده وسيتم اعتماده من قبل القيادة العليا، ولدى الوصول إليه تسقط الإقامة أو لا تجدد. وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن الاستعداد لوضع نظام النقاط يأتي ترجمة لقرار مجلس الوزراء رقم 91 ثانيا لسنة 2023 بشأن آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية وتحديدا البند 4 والمتعلق باستحداث نظام النقاط في تسجيل الوافد لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية بشأن مخالفة القوانين واللوائح. وسيرفع المقترح إلى القيادة العليا في وزارة الداخلية لاعتماده والعمل به. وذكر المصدر أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعا مع ممثلي الإدارة العامة لنظم المعلومات الخميس الماضي، وتم بحث ومناقشة تفعيل الفقرة 4 والطلب من نظم المعلومات موافاتها بكل المخالفات المتعلقة بقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.