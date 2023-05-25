

تستمر الاحتفالات والاستعدادات في المملكة الاردنية الهاشمية لزفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله على خطيبته السعودية رجوة آل سيف.



وأعلن الجيش الأردني توزيع قروض اسكانية وأراضي على الضباط والأفراد الراغبين وحسب الأقدمية، في اطار «مشاركة فرحة المملكة الأردنية الهاشمية بزفاف ولي العهد».



واضاءت نحو 400 طائرة مسيرة (درون) سماء العبدلي بعمّان مساء امس الأول بمناسبتي عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد.



وتحت عنوان «نجوم عرب يفرحون بالحسين ورجوة»، يقام حفل مجاني يوم 29 الجاري يضم عددا من نجوم الغناء العرب وبعضهم يقدمون اغاني خاصة للمناسبة.



ويفتتح تامر حسني الحفل الفني، الذي يشارك في إحيائه عدد من نجوم الغناء منهم راغب علامة، أحمد سعد، ديانا كرزون، وزين عوض، حيث سيقام في استاد عمان الدولي في المدينة الرياضية.



وعبر الفنان أحمد سعد عن فرحته وسعادته للمشاركة «وقال حظي حلو اني اشارك في فرحة ليس الأردن وحده، دي فرحة الوطن العربي كله، ألف مبروك ويا رب دايما من أفراح لأفراح».



وكانت الملكة رانيا اقامت قبل ايام حفل «ليلة الحناء» والعشاء لإطلاق الاحتفالات بالزفاف الملكي.



وأظهرت لقطات مصورة للحفل، نشرها المكتب الإعلامي لملكة الأردن، الملكة رانيا وهي تعانق عروس المستقبل. ورقصتا بعد ذلك مع الضيوف.



وألقت الملكة رانيا كلمة خلال الحفل أشادت فيها برجوة ورحبت بدخولها الأسرة.



وذكرت «رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين».