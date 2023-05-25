تغادر الديرة اليوم الخميس فرقة المسرح الكويتي للمشاركة في أنشطة مهرجان «دبا الحصن» في دورته السادسة، الذي ستتواصل أعماله في الفترة من 26 إلى 30 الجاري.



وفي هذا الصدد، عبر رئيس مجلس إدارة الفرقة الفنان أحمد السلمان في تصريح صحافي عن سعادته لاختيار مسرحية «الشفاف» لتمثيل الكويت في هذا العرس المسرحي والذي بات من المواعيد الفنية الهامة في المنطقة، وقال: «الشفاف» من تأليف الكاتب فوزي غريب، وقمت بإخراج هذا العرض والمشاركة في بطولته الى جوار الفنانة المتميزة سماح، مشيرا إلى ان «دبا الحصن» هو مهرجان متخصص للأعمال المسرحية الثنائية.



وتابع السلمان: هنا أجدها فرصة للإشادة بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة والذي بات الراعي والداعم الحقيقي للحركة المسرحية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.