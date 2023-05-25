

القاهرة - محمد صلاح



تستعد الفنانة الكبيرة شريهان للعودة إلى مجال التمثيل من خلال بطولة مسلسل جديد ومسرحية، انتهت تقريبا من وضع تفاصيلها وإجراء بعض التعديلات عليها، حيث كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن وجود عمل فني جديد مع شريهان خلال الفترة المقبلة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض».



وتبين أن هناك جلسات متعددة ومستمرة بينهما لوضع والاتفاق على كافة التفاصيل، وعلمت «الأنباء» انه تم طرح اقتراحات بترشيحات طاقم العمل بالمسرحية والإخراج ومرشح له خالد جلال، وطلبت شريهان تصميم عدد من الاستعراضات، حيث تم الاتفاق على أن تعرض على احد مسارح وسط القاهرة، وكذلك في الرياض بالسعودية.