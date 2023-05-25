

بشار جاسم



تستمر حفلات «ليالي المارينا»، التي بدأت مع الشهر الجاري، وتشهد مشاركة العديد من المطربين والمطربات الذين يغنون ويبدعون بكل ليلة لمطرب من الزمن الجميل.



«الأنباء» كعادتها تواجدت في حفل الفنان ناصر المانع، والتي كانت بعنوان «روائع أبوبكر سالم وأصيل»، حيث ابدع ناصر في تقديم العديد من الأغاني وهي «سر حبي، ما علينا، ما في احد مرتاح، اعتذرلك كيف، من عيوني، متى انا اشوفك، أعجبك بكل شي، يا سمار، ظبي اليمن، يا زارعين العنب».



وعلى هامش الحفل التقت«الأنباء» بناصر، فقال: «أشكر أخوي هاشم أكبر المدير التنفيذي على التنسيق ولـ «جلف سات» على هالترتيب، كما أشكر اخوي مهند يوسف الشهير بـ «مايك مبلتع» على جهوده، والشكر موصول للمايسترو د.فوزي اللنقاوي اللي جمع هالفرقة الحلوة، واللي علم المطربين على أساسيات الغناء بالأمور الموسيقية، وأنا جدا مستمتع ان «المارينا» كانت لها خطوه جميلة لأن الكويت محتاجة لهالخطوة وتستاهل».



وعن الحفلتين اللتين قام بإحيائهما، رد ناصر: «الحفلتين اللي طافوا كانوا وايد حلوين، وانا جدا سعيد فيهم لاني اكتشفت كمطرب اني ما كنت اغني للجمهور انما كنت اغني لأهلي وربعي او بالأحرى عايلة كبيرة كانت تصفق وتغني جدامي، وحسيت بالقبول من الجمهور اللي حضر لي واهما يغنون ويصفقون ويطلبون مني أغاني من خلال أصواتهم بالصالة، وهذا بحد ذاته فخر واعتزاز لنفسي من خلالهم، وأتمنى من الجمهور ان يحضر حفلاتي المقبلة مع «ليالي المارينا» بتاريخ 11 يونيو المقبل و21 من الشهر نفسه، وأبيهم يحسون بالاختلاف عن الحفلات والمسارح الاخرى، خصوصا ان المطرب مع «مارينا» بينه وبين الجمهور مترين والمسرح ملموم، وهذا بحد ذاته شيء جميل، صحيح ان عدد الحضور قليل بحجم المسرح لكنه كبير بتفاعله معانا لأنه جمهور متذوق للاغاني والطرب».