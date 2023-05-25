بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات العملاء والمساهمين وتعزيز ريادة «بيتك»

الرشود: تأكيد الجودة والابتكار في خدمة العملاء وتحقيق أهداف المؤسسة

العمر: مواصلة جهود دعم وتشجيع الموظفين كونهم الثروة الحقيقية للبنك





احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بموظفيه المتميزين ضمن برنامج «قدها» ربع السنوي، في حفل خاص أقيم في قاعة الراية بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، والإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، ورؤساء القطاعات وعدد من المسؤولين في «بيتك».



وفي كلمته التي ألقاها في حفل التكريم، أعرب رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق، عن شكره وتقديره لجميع المكرمين على أدائهم المتميز الذي أهلهم لأن يتواجدوا في حفل «قدها» ربع السنوي، مؤكدا حرص «بيتك» على دعم وتشجيع الموظفين من خلال تقدير أدائهم المتميز ومكافأتهم عليه، مما يشكل دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات والعطاء ويصب في النهاية بمصلحة «بيتك» وعملائه ومساهميه.



وأضاف المرزوق: «بيتك» أصبح أكبر بنك في الكويت وحقق نتائج مالية فصلية قياسية هي الأكبر في تاريخه، وهي أكبر أرباح فصلية على مستوى البنوك الكويتية كافة، وهذا يضع مسؤوليات كبيرة علينا جميعا لنحافظ على هذه المكانة والتفوق، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات العملاء والمساهمين وتعزيز ريادة «بيتك» على مختلف الأصعدة والمجالات.



واختتم المرزوق كلمته بتهنئة الموظفين المتميزين على التكريم المستحق، مع تقدير أهمية ودور كل موظف من موظفي «بيتك» المجتهدين، مؤكدا تطلعه خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من الإنجازات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة «بيتك»، ومواصلة تعزيز الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية والمالية ومواكبة أفضل المعايير العالمية في الصناعة المصرفية.



دعم وتشجيع الطاقات والمواهب



من جانبه، هنأ الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف - عبدالوهاب عيسى الرشود، الموظفين المكرمين، مؤكدا ان النجاح في «بيتك»، وفي مختلف المؤسسات، يعتمد على إخلاص الموظفين وتفانيهم لتحقيق أعلى معدلات الجودة والابتكار في خدمة العملاء وتحقيق أهداف المؤسسة.



وأشار إلى ان الإدارة التنفيذية تحرص على دعم وتشجيع الطاقات المتميزة وتقدير المواهب الشابة التي تنجز مهامها الوظيفية بشغف كبير، مبينا ان برنامج «قدها» هو المظلة الرئيسية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك»، وقد انعكس بشكل واضح على مؤشرات الارتباط الوظيفي في البنك وساهم في دعم جهود تعزيز الأداء لدى الموظفين في مختلف الإدارات.



وأثنى الرشود على جهود الموظفين وتفانيهم في عملهم، متطلعا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والازدهار لـ «بيتك».



التميز مستمر



بدوره، أعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد عبدالله العمر، عن ثقته بأن تميز الموظفين سيستمر، وانهم سيواصلون تحقيق الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، لأنهم على قدر المسؤولية تجاه العملاء، وبما يعكس مكانة «بيتك» أكبر بنك في الكويت، والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا، مؤكدا مواصلة الجهود في دعم وتشجيع الموظفين إيمانا بأنهم الثروة الحقيقية للبنك.



وأوضح العمر ان برنامج التقدير والتكريم «قدها» الذي أطلقه «بيتك» سنة 2022 تم إعداده بشكل منظم ومتكامل ويعتمد على أحدث الدراسات وأفضل الممارسات العالمية، وهو برنامج متنوع لتقدير أي إنجاز وأداء مميز يحققه الموظف، معربا عن فخره بأن قد تم تكريم أكثر من 900 موظف على تميزهم منذ إطلاق البرنامج.



ولفت إلى ان برنامج «قدها» هو الأول على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، ويستند البرنامج في اختياراته للموظفين المتميزين إلى معايير دقيقة بتقييم الأداء إضافة الى الاهتمام بجميع الجوانب المهنية، ويغطي كل الإدارات بشكل متوازن، ويتضمن تقييمات شهرية، وربع سنوية، وسنوية، وحتى فورية.