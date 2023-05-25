أطلقت شركة الزياني للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات LYNK&Co في الكويت طرازي 03 و03+ الجديدين كليا، وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من العملاء.



وأفادت الشركة بأن طرازي 03 و03+ مؤهلان لخلق تأثير في سوق السيارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنهما يوفران أداء استثنائيا وتصميما فريدا من نوعه وتكنولوجيا فائقة التطور.



وموديل 03 من Lynk&Co هو عبارة عن سيارة صالون (سيدان) انسيابية التصميم مصممة لتلبية احتياجات السائقين المعاصرين، وتتميز هذه السيارة بمحرك يتمتع بالقوة والكفاءة في آن معا إلى جانب أكثر من 20 وظيفة من وظائف القيادة المساعدة المتقدمة.



أما بالنسبة للموديل 03+ فإنه يأخذ تجربة القيادة إلى المستوى التالي، فبفضل السرعة القوية والتحكم الممتاز، يتيح الموديل 03+ للمستهلكين تجربة القيادة القصوى.



ويعتبر الطرازان الجديدان 03 و03+ من Lynk&Co بمنزلة سيارتي صالون عائليتين عاليتي الأداء، وتصديرهما هو خطوة مهمة للشركة من أجل توسيع نطاق وجودها في أسواق الشرق الأوسط، فالشركة تهدف إلى تعزيز نفوذ العلامة التجارية في المنطقة من خلال تزويد المستهلكين بتجارب شخصية وتجارب قيادة أفضل.



جدير بالذكر انه ومنذ العام 2019، رعت Lynk&Co سباق Cyan، كما دخلت سباقات كأس العالم للسيارات WTCR (الذي أصبح اسمه الآن TCR World Tour)، وبهذا أصبحت أول علامة تجارية صينية تشارك في بطولة FIA التابعة لسباقات فورمولا 1 حتى الآن، حصد الفريق خمس بطولات عالمية في هذه المنافسات الشرسة، بما في ذلك ثلاث بطولات لفرق وبطولتين فرديتين.



ومن خلال النجاح الذي تم تحقيقه في تلك السباقات، نجحت Lynk&Co في ترسيخ شعارات في أذهان المستهلكين مثل «الرياضة» و«الأداء»، كما أصبح الموديل 03+ عملا نموذجيا يمثل السيارات عالية الأداء.