

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: أحمد رمزي محمود صحصاح، عبدالعزيز أحمد ربحي أبوزور، نشوه بهجت الخاير، مها سعود عبدالعزيز الصلال، هيام شلا، هشام يوسف أحمد زربول، منال جمعان حمدان زويد بن سلامة، نوال محمد علي الفيلكاوي، خالد فيصل محمد الكندري، عبدالله صنت شمروخ العتيبي. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.