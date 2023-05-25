الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن اتحاد كأس الخليج العربي اليوم الأربعاء عن الموافقة على استضافة الكويت للنسخة 26 من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، وفي جمعيته العمومية التي تضم 8 دول أعضاء والتي عقدت اليوم بالدوحة، قرر الاتحاد الإقليمي الذي تأسس في مايو 2016، إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970 في ديسمبر 2024، كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.



وجدد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها 4 سنوات. وترأس الشيخ حمد اتحاد كأس الخليج العربي منذ تأسيسه عام 2016، لكنه لم يترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد القطري، إذ من المقرر أن تزكي الجمعية العمومية، نائبه الحالي جاسم البوعينين، المرشح الوحيد للرئاسة في الانتخابات المقررة في الأول من يونيو المقبل.



وتستعد الكويت، التي يتسيد منتخبها سجلات البطولة بـ10 ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.