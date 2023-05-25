يحيى حميدان



قررت إدارة نادي خيطان تجديد التعاقد مع محترف الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي جوناثان بيريرا، لموسم ثالث بعدما حاز على ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني إبراهيم عبيد.



ويلعب جوناثان (31 سنة) في مركز خط الوسط المتأخر وكذلك قلب الدفاع حسب حاجة الفريق، وقد سبق له الاحتراف في معيذر والشمال القطريان ومعان الأردني. وتعاقدت إدارة خيطان مع لاعب الوسط الرواندي كيفين موهير قادما من اليرموك، كما تبحث حاليا عن 3 محترفين أجانب آخرين، فيما غضت إدارة «الأحمر والأسود» النظر عن التجديد مع البرازيلي وليام كورديرو والعاجي سيدريك هنري والأردني خالد عصام والكاميروني أونانا سيفرين عقب صعود الفريق إلى دوري «زين» الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق رحلة إعداد خيطان للموسم المقبل في 15 يوليو المقبل، على أن يقيم الفريق معسكرا خارجيا لم تتحدد وجهته حتى الآن.