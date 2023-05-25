

يحيى حميدان



حقق كاظمة فوزا شرفيا على حساب ضيفه السالمية 3-1 مساء أمس على ستاد «الصداقة والسلام» ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من دور تحديد بطل دوري «زين» الممتاز.



ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 46 نقطة بالمركز الثالث، فيما بقي «السماوي» على رصيده السابق بـ 30 نقطة في المركز الخامس.



شهد الشوط الأول أفضلية واضحة لصالح السالمية بعدما استحوذ على الكرة وهدد مرمى حارس كاظمة فيصل السبيعي في عدة مناسبات عبر تحركات عذبي شهاب وفهد العازمي ومن خلفهم الغامبي سانغ بيير والعاجي جمعة سعيد، فيما لم يكن «البرتقالي» فعالا رغم إشراك المدرب المؤقت عبدالحميد العسعوسي لتشكيلة هجومية بالدفع بشبيب الخالدي وناصر فرج والإسباني جاي ديمبلي وعقيل الهزيم.



وترجم «السماوي» أفضليته لهدف أول سجله البرازيلي أليكس ليما من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة لاعب كاظمة شريدة الشريدة للعازمي (28).



وفي الشوط الثاني، نشط «البرتقالي» وسجل هدف التعادل عن طريق شبيب الخالدي بعد انقضاض مميز منه على مدافع السالمية ليما لتباطئه في إبعاد الكرة، ليضعها شبيب في المرمى (61).



وأضاف الفريق الكظماوي الهدف الثاني من تمريرة جميلة من ديمبلي لحمد حربي حولها داخل مرمى السالمية (64).



وعزز شبيب من تقدم فريقه كاظمة بهدف ثالث سجله من ركلة جزاء (86).



وشهدت الدقيقة (٩٧) طرد مدافع كاظمة الفلسطيني ميشيل ميلاد من قبل الحكم الپولندي بافل راكزكوفيسكي.